Студентам підвищать стипендію

З 1 вересня розмір мінімальної стипендії для студентів вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації збільшиться з 300 до 530 грн., для студентів вузів І – ІІ рівнів акредитації – з 200 до 400 грн., для студентів професійно-технічних навчальних закладів – з 150 до 200 грн. на місяць.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

Відповідні зміни передбачені Законом України «Про державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів».