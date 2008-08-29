Дельтапланерист з Росії впав у Криму

У Криму під час польоту на дельтаплані одержав травми 21-річний росіянин.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в Криму.

«Початківець-дельтапланерист здійснював четвертий або п`ятий політ за день. Коли до землі залишалося півтора метра, і політ був у стадії завершення, дельтаплан раптом розвернуло, і правим крилом він ударився об землю», - йдеться в повідомленні.

Зламалися бічні стійки і нижня частина дельтаплану. Попри наявність всієї необхідної екіпіровки і захисту, зокрема шолома на голові, в результаті удару росіянин одержав черепно-мозкову травму. Постраждалого у тяжкому стані доставлено до феодосійської лікарні.

За словами колег-дельтапланеристів, цього літа погода іноді дуже різко і несподівано змінюється. Можливо, під час зниження несподіваний порив вітру «піддув» під крило, і на мить апарат став некерованим, припускають в МНС.