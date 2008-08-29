Крим прийняв 4,8 млн. відпочиваючих

Автономна Республіка Крим з початку цього року і станом на сьогодні прийняла на відпочинок 4 млн. 772 тис. чоловік, що на 2% менше рівня 2007 року.

Про це говориться в оперативних даних Міністерства курортів і туризму Криму, які має в своєму розпорядженні агентство УНІАН.

Кількість відпочиваючих розрахована за методикою Національної академії природоохоронного і курортного будівництва.

За даними влади кримських курортних регіонів, в курортно-туристичних установах автономії станом на сьогодні організовано відпочили 932,2 тисяч чоловік (минулого року в цей час відпочило вже 954,7 тис. чоловік).

На сьогодні в Криму працює 537 курортно-туристичних установ.

Як повідомляв УНІАН, Мінкурортів АР Крим розраховує, що в 2008 році автономія прийме близько 6 млн. відпочиваючих.