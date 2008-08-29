Євросоюзу радять дати грошей на Крим і телеканал для Сходу
Україні треба приділяти більше уваги
Брюссельський "Центр європейських реформ" радить керівництву ЄС допомогти Україні зменшити вразливість від Росії, зокрема, за допомогою фінансових вливань.
Про це йдеться в аналітичній записці "Центру європейських реформ", повідомляє Німецька хвиля.
Відповідно до документу, Європейський Союз має невідкладно більше уваги приділяти Україні.
ЄС зацікавлений у тому, щоб запобігти виникненню конфлікту біля своїх кордонів, а саме - у Криму, зауважують експерти.
Євросоюз, наголошується в документі, міг би заохотити Київ запропонувати мешканцям Криму, які мають роботу завдяки присутності російського флоту, інше джерело доходу.
Наприклад, порт можна було б перетворити на вузловий експортний центр для української промисловості, вважають експерти.
Втім, для цього ЄС має допомогти Україні покращити інфраструктуру - профінансувати оновлення доріг та залізничної колії, що пов`язують Крим із іншими частинами України.
Ще однією пропозицією "Центру європейських реформ" є фінансування Євросоюзом телевізійного каналу, який став би альтернативою російському телебаченню і головним джерелом інформації для сходу України.