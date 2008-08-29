Кримська спортсменка довічно дискваліфікована - рішення UAF

Виконкомом Федерації легкої атлетики України прийнято рішення про довічну дискваліфікацію спортсменки Людмили БЛОНСЬКОЇ та її тренера Сергія БЛОНСЬКОГО.

Як нагадує прес-служба Федерації легкої атлетики України, допінг-проба, взята у спортсменки в ході Олімпійських Ігор в Пекіні, виявилась позитивною.

Відповідно до Антидопінгового Кодексу та розділу 3 Правил змагань ІААФ, у разі виникнення додаткових обставин, національна федерація має право на перегляд справи.

Як повідомляв УНІАН, Л.БЛОНСЬКА була другою у змаганнях із семиборства серед жінок на Олімпіаді-2008.

За порушення антидопінгових правил спортсменка була дискваліфікована на Олімпійських іграх, вона повернула медаль та диплом.

Л.БЛОНСЬКА заявила, що порушила кодекс олімпійського руху "неупереджено, несвідомо та за незалежних від неї обставин".