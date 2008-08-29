Українська шкільна форма може спричинити захворювання шкіри

Виробники шкільної уніформи часто вказують на бирці одягу свідомо невірні дані про склад тканини. До такого висновку в результаті проведеної перевірки прийшов Укрметртестстандарт.

Хоча на бирках вказано "Піджак для хлопчика: шерсть-50%, синтетичні волокна - 50%; піджак для дівчинки: шерсть- 15%, віскоза - 65%, синтетичні волокна - 20%", насправді часто виявляється, що продукція виготовлена на 100% з синтетики.

Медики стверджують, що через підвищений вміст синтетичних тканин шкільна форма може викликати у дитини захворювання шкіри, а також негативно впливати на роботу головного мозку.

УНІАН-здоров`я