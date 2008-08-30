Міністр праці України передала інвалідам Криму спецавтотранспорт

Міністр праці та соціальної політики України Людмила ДЕНИСОВА сьогодні в Сімферополі передала спеціальний автотранспорт інвалідам, які живуть на території Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, міністр передала реабілітаційним установам Криму 4 мікроавтобуси, спеціально обладнані для громадян з обмеженими можливостями (облаштовані підйомним майданчиком для перевезення інвалідів).

Інвалідам Великої Вітчизняної війни, інвалідам дитинства, інвалідам загального захворювання та іншим вручено 62 автомобілі «Славута».

За даними прес-служби Мінпраці та соцполітики України, за рахунок держбюджетудля інвалідів, які живуть у Криму, в цілому цього року планується придбати та виділити 182 «Славути» трьох модифікацій.

Згідно із законодавством України, інваліди забезпечуються автомобілями за трьома категоріями: безплатно, на пільгових умовах з оплатою 7% від загальної вартості машини та з оплатою 30% від загальної вартості авто.