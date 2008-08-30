Лужков: Втратимо Севастополь - втратимо Кавказ

Мер Москви Юрій Лужков закликав Росію запропонувати Україні у вересні сісти за стіл переговорів для укладення нового договору між двома країнами, враховуючи відносини, що склалися.

"Я вніс пропозицію, щоб протягом вересня поточний договір між Росією і Україною був завершений, і Росія запропонувала б Україні сісти за стіл переговорів по формуванню нового договору, враховуючи нові відносини між нашими країнами", - сказав мер Москви.

Мер Москви також відзначив правомочність дій Росії з питання Чорноморського флоту. "Що стосується Чорноморського флоту, то наші дії в зоні конфлікту, дії крейсера "Москва" - правильні дії", - сказав Лужков.

Він також знову висловив своє ставлення до статусу Севастополя. "Статус Севастополя забезпечить рівновагу на Чорному морі. Якщо ми втратимо Севастополь - ми втратимо Кавказ, це потрібно розуміти", - підкреслив Лужков, повідомляє Українська правда