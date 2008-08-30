У вересні «Артек» заспіває хором

З 2 до 11 вересня в дитячому центрі «Артек» (Велика Ялта, Крим) відбудеться XI Міжнародний хоровий конкурс-фестиваль «Артеківські зорі».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міжнародного дитячого центру «Артек», учасниками фестивалю стануть 15 хорових колективів, вокальних і фольклорних ансамблів, солісти з України, Росії, Казахстану, Латвії - всього 440 осіб.

Традиційна конкурсна програма для хорових колективів доповниться конкурсом солістів-вокалістів, який відбуватиметься в трьох вікових категоріях у номінаціях «академічний» і «народний» вокал.

Конкурсна програма виконавців включає найкращі зразки українського хорового мистецтва, популяризація якого – своєрідний фірмовий знак фестивалю «Артеківські зорі».

«Участь у хоровому конкурсі-фестивалі не обмежується конкурсною програмою. На фестивалі народилося таке явище, як Мала музична академія, де юні виконавці та їхні наставники-професіонали обговорюють теоретичні та практичні питання музичної освіти», - зазначили в прес-службі «Артека».

Також у програмі фестивалю - концерти «Для друзів», «Співають артеківські зірки» та неформальні зустрічі керівників хорових колективів «Артклуб біля Червоного рояля».