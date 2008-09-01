Платню українського прапорщика підвищено до тисячі доларів

Кабінет міністрів України збільшив розмір щомісячної грошової винагороди за виконання службових обов`язків за межами України військовослужбовцям Збройних Сил зі складу українських миротворчих контингентів та миротворчого персоналу (крім миротворчого персоналу України в Республіці Ірак та в Ісламській Республіці Афганістан), які утримуються за рахунок державного бюджету.

Текст відповідної постанови за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.

Зокрема, розмір винагороди для командира дивізії збільшено до 1,400-1,430 доларів з 1,080-1,100 доларів, для командира бригади – до 1,340-1,370 з 1,030-1,050 доларів, для командира полку – до 1,310-1,330 з 1,010-1,050 доларів, для командира батальйону, дивізіону – до 1,270-1,290 з 980-990 доларів, для командира роти, батареї – 1,210-1,220 доларів з 930-940 доларів, для начальника відділу, служби – до 1,180-1,200 з 910-920 доларів, для начальника групи, відділення – до 1,170-1,180 з 900-910 доларів, для старшого офіцера – до 1,160-1170 з 890-900 доларів, для офіцера – до 1,140-1,160 з 880-890 доларів, для командира взводу – до 1,130-1,140 з 870-880 доларів. Заробітна плата прапорщика перевищує 1 тисячу доларів (раніше вона становила майже 850 доларів), а рядового – майже 800 доларів (раніше вона становила майже 600 доларів).

Крім того, уряд ввів доплати за особливі умови служби для військовослужбовців льотного складу миротворчих контингентів. Зокрема, за наліт до 20 годин протягом календарного місяця - 5 відсотків, а за наліт 20 та більше годин протягом календарного місяця - 10 відсотків від посадового окладу.