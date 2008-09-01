У Севастополі викрито директора ТОВ
11:00, 01 вересня 2008Крым
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Прокуратурою порушено справу
У Севастополі працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито директора товариства з обмеженою відповідальністю.
Як повiдомляє прес-служба МВС, у минулому році в податкових деклараціях він занизив вартість проведених експортних операцій, внаслідок чого державі завдано збитки у вигляді несплати податку на додану вартість на суму понад 185 тисяч гривень.
Прокуратурою міста порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення) КК України.
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