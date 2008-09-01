Поблизу Ялти палав ліс

У Сімеїзі (Ялта, Крим) внаслідок пожежі постраждало 28 га лісу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, сильний поривчастий вітер сприяв швидкому розповсюдженню вогню на значну територію.

Під загрозою займання опинилися об`єкти санаторно-курортного комплексу, житлові будинки й знаменитий Сімеїзький аквапарк.

За словами начальника Головного управління МНС України в АРК Олександра МАЗИЛІНА, «нам вдалося швидко розосередити особовий склад і техніку на вирішальному напрямку й не допустити розповсюдження вогню на будівлі, аквапарк і курортні установи. Ніхто з жителів селища і відпочивальників не постраждав”.

Рано вранці до гасіння лісової пожежі приступив вертоліт МНС Мі-8. Він суттєво допоміг у боротьбі з вогнем у місцях, куди через крутизну схилів не змогли піднятися пожежна техніка і особовий склад. Всього на гасінні лісової пожежі було задіяно понад 20 одиниць техніки і понад 120 осіб. На місці лісової пожежі працював штаб із його ліквідації. Також було створено резерв сил і засобів МНС із 120 осіб і 16 одиниць техніки.

На даний момент для охорони задіяно працівників лісового господарства в кількості 10 осіб.

Всього вогнем знищено 28 га лісової підстилки, чагарників і дерев. Попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем.