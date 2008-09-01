Корабель США прибув до Севастополя

Сторожовий корабель берегової охорони ВМС США «Даллас» прибув в понеділок до Севастополя.

Корабель раніше чергував в порту Батумі, повідомляють ЗМI.

Корабель у Севастополі зустріли близько 200 противників його заходження у порт. Вони вигукували “Янкі - go home!”, “Севастополь проти НАТО”.

Лідер фракції Партії регіонів у Верховній Раді України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що парламент має негайно розібратися з фактом заходу американського ракетного корабля у Севастополь.

Як повідомляє офіційний сайт партії, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що він негативно ставиться до несанкціонованих заходів військових кораблів у територіальні води і порти України. ”Я не знаю, хто давав дозвіл, і в рамках яких міжнародних угод це робиться. В мене такої інформації немає”, – сказав лідер Партії регіонів.

На його переконання, захід американського військового корабля в український порт стане ще однією темою для обговорення на завтрашньому засіданні Верховної Ради. ”Якщо це було зроблено з порушенням, ми будемо вимагати: хто дав цей дозвіл, які були підстави, і, безумовно, будемо робити висновки”, – сказав В.ЯНУКОВИЧ.