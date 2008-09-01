У мусульман - рамадан
Вітання Віктора Ющенка
Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав мусульман України із священним місяцем рамадан та початком мусульманського посту.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
“Сердечно вітаю мусульман України із священним місяцем рамадан та початком мусульманського посту. Високо ціную ваш внесок у розбудову українського суспільства та зусилля, спрямовані на утвердження духовності миру, милосердя і любові”, - зазначив В.Ющенко і побажав всім мусульманам України міцного здоров`я, щастя, добробуту, подальших успіхів і здобутків на праведному шляху.
“Нехай час намазу наповнить ваші серця спокоєм та щирою й непохитною вірою у Всевишнього”, - наголосив Президент.
***Протягом 30 днів мусульманам належить у світлий час доби утримуватися від мирських утіх. Із заходом сонця настає "іфтар" - час розговіння.