З Криму пропонують зробити область

Всеукраїнське об’єднання “Свобода” виступає за зміну автономного статусу Криму на обласний та скасування спеціального статусу міста Севастополя.

Про це повідомив на прес-конференції в агентстві УНІАН голова Всеукраїнського об’єднання “ Свобода” Олег ТЯГНИБОК.

“Ми вважаємо, що основним і актуальним завданням сьогодні є ліквідувати статус Криму як автономної республіки”, - сказав він. О.ТЯГНИБОК вважає, що цей статус був наданий неправомірно і подальше існування кримської автономії і спеціального статусу м. Севастополь може призвести до поглиблення як внутрішньої, так і зовнішньої кризи в Україні. “Ліквідувавши статус кримської автономії і спеціальний статус Севастополя ми позбавимо Кремль можливості застосувати відповідний маневр, який був застосований в Абхазії і Південній Осетії”, - зазначив О.ТЯГНИБОК.

Він нагадав, що 27 червня ХІХ З’їзд Всеукраїнського об’єднання “Свобода” звернувся до Президента України Віктора ЮЩЕНКА та провідних українських політиків щодо зміни автономного статусу Криму на обласний та щодо скасування спеціального статусу м. Севастополь. Крім того, минулого тижня ”Свобода” надіслала телеграму до голови Верховної ради Арсенія ЯЦЕНЮКА та голів фракцій коаліції демократичних сил у парламенті з вимогою внести в порядок денний 3-ої сесії Верховної Ради VІ скликання та поставити на поіменне голосування питання про призначення всеукраїнського референдуму щодо зміни автономного статусу Криму та скасування спеціального статусу Севастополя.

О.ТЯГНИБОК повідомив, що в разі відмови внесення цього питання в порядок денний або негативного результату голосування, ВО “Свобода” організовуватиме збір підписів під вимогою призначити всеукраїнський референдум за народною ініціативою.

“Ми знаємо, що це буде непросто і протягом трьох місяців треба буде зібрати 3 млн. підписів, але наша організація до цього готова”, - запевнив О.ТЯГНИБОК.

Він зазначив, що в ВО “Свобода” звернеться з офіційним листом до представників усіх національно-патріотичних сил, партій, громадських організацій підтримати ініціативу і допомогти у зборі підписів.

Голова Кримської організації ВО «Свобода» Едуард ЛЕОНОВ у свою чергу зазначив, що проблеми сепаратизму в Криму почали виникати з часу утворення автономії. “Зараз відбувається перетягування автономної ковдри: з одного боку Меджліс кримськотатарського народу в певній своїй частині плекає сподівання на те, що колись Крим стане кримськотатарською автономією, з іншого боку комуністичні реваншисти намагаються використати цю автономію під гаслами “Ми вернемся к тебе, Родина!”, маючи на увазі Радянський Союз, і з третього боку - це місцевий криміналітет, який зараз активно представлений в кримській владі, намагається розігрувати карту автономії просто щодо невиконання законів України на території АРК”,- сказав він.