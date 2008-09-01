Росія вже не приховує бажання забрати Севастополь – лiдер УНП

Народний депутат від фракції "Наша Україна – Народна Самооборона", лiдер УНП Юрій КОСТЕНКО вважає, що Росія вже не приховує бажання забрати в України Севастополь.

"Дії і заяви російських політиків фактично спрямовані на руйнацію Гельсінського пакту, який чітко закріпив принцип непорушності кордонів суверенних держав", - заявив Ю.КОСТЕНКО, повідомляє прес-служба блоку "НУ-НС".

"Заява ЛУЖКОВА з приводу статусу Севастополя свідчать про неприховане бажання Росії перекроювати кордони там, де їм заманеться...Заява ЛУЖКОВА демонструє – Росія перестала приховувати своє бажання забрати в України Севастополь, – переконаний депутат. – Такі слова лунають з його уст вже невперше. Тому Україна повинна на них жорстко реагувати. Адже такі заяви свідчать тільки про онде – нам потрібно відстоювати свій суверенітет".