Майже 50% українців вважає, що їхня хата скраю

Більшість українців вважає, що у російсько-грузинському конфлікті Україні краще не підтримувати жодну зі сторін.

Про це свідчать дані соцопитування, які сьогодні на прес-конференції в УНІАН навів директор інституту стратегічних досліджень Юрій РУБАН.

За його словами, 41,9% респондентів відповіли, що Україні в зазначеному конфлікті краще не підтримувати жодну із сторін, 20% вважають за доцільне підтримати Грузію виключно дипломатичними засобами, 18,3% – так само підтримати Росію.

Водночас 4% українців думають, що Україна має надати військово-технічну підтримку Грузії, а 2,9% респондентів вважають, що таку підтримку слід надати Росії.

Дослідження проводилося з 21 по 26 серпня, було опитано 2011 респонденті по всій території України. Похибка вибірки становить 2,3%.