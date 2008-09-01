Українці хочуть вивести флот Росії відповідно до укладених угод?

Більшість українців вважає, що Чорноморський флот Росії має залишити українську територію відповідно до укладених угод, що свідчитиме про рівноправність у стосунках між двома країнами.

Про це свідчать дані соцопитування, оприлюднені сьогодні на прес-конференції в УНІАН директором Інституту стратегічних досліджень Юрієм РУБАНОМ. Дослідження проводилося з 21 по 26 серпня на всій території України. Похибка вибірки становить 2,3%.

За словами Ю.РУБАНА, за те, щоб ЧФ залишив територію України в 2017 році, висловилися 48,9% респондентів. Водночас 32,7% опитаних – проти цього.

Разом з тим 40,6% опитаних вважають, що для збереження добросусідських відносин з Росією Україні слід запровадити подвійне громадянство. 35,3% респондентів позитивно ставляться до цього.