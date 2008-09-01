Грач звинувачує Партію регіонів у невиконанні передвиборчих обіцянок

Народний депутат Леонід ГРАЧ звинувачує Партію регіонів у відмові виконувати передвиборчі обіцянки.

Про це він сказав під час засідання круглого столу на тему: «Новий політичний сезон в Україні: основні виклики для національної еліти».

Він зазначив, що дивною є позиція Партії регіонів, яка довго відмовчувалася з приводу ситуації навколо Південної Осетії, а потім їхня позиція висловлювалась їх лідером Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і одразу ж спростовувалась одним з лідерів партії Раїсою БОГАТИРЬОВОЮ.

За словами Л.ГРАЧА, під час виборів до ВР саме завдяки проросійській позиції Партії регіонів, яка виступала, зокрема, за надання російській мові статусу державної, «обібрала як липку суспільні настрої» і здобула прихильність значної частини електорату. Він вважає, що обіцянки Партією регіонів не були виконані.

У відповідь на це народний депутат України Юрій МІРОШНИЧЕНКО (фракція Партії регіонів) зазначив, що такі звинувачення не мають під собою основи. Він додав, що Партію регіонів не можна звинувачувати в інертності, оскільки вона не є радикальною партією і тому позиція її є зваженою. «Будь-які радикальні кроки могли б спровокувати радикалізацію ситуації в країні», - зазначив Ю.МІРОШНІЧЕНКО.

За його словами, прихильників у ПР набагато більше, ніж у деяких партій, і будь-які заклики керівництва Партії регіонів до радикалізації привели б до непрогнозованих результатів. За його словами, потім важко було б повернутись до нормального стану.