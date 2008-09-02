Опитування: Україна не здатна захистити себе власними силами
Так вважають 57% громадян
Понад 50% громадян вважають, що Україна сьогодні не здатна захистити себе власними силами.
Такі дані навів Iнститут стратегічних досліджень, посилаючись на результати опитування.
До такої думки схиляються 57% респондентів. Натомість 28,9% висловили впевненість в тому, що Україна здатна захистити себе самостійно.
Водночас 45,4% опитаних вважають, що Україні не слід відмовлятися від вступу до НАТО задля збереження добросусідських відносин з Росією.
Коментуючи цю тезу, директор Iнституту стратегічних досліджень Юрій РУБАН зазначив, що ”результати цього дослідження, як і результати інших, спростовують маніпулятивну тезу про 2/3 громадян, які виступають проти вступу до НАТО”.
Опитування проводилося з 21 по 26 серпня серед 2011 респондентів на всій території України. Похибка вибірки становить 2,3%.