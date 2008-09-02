Україна пропонує Росії побалакати про ЧФ

МЗС України пропонує зовнішньополітичному відомству Росії провести 25-26 вересня у Києві чергове засідання Підкомісії з питань функціонування ЧФ РФ та його перебування на території України Українсько-російської міждержавної комісії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, ноту з такою пропозицією вручив в.о. першого заступника міністра закордонних справ України Юрій КОСТЕНКО під час зустрічі з Тимчасовим повіреним у справах РФ в Україні Всеволодом ЛОСКУТОВИМ.

При цьому було підкреслено, що, на думку української сторони, на засіданні Підкомісії необхідно приділити особливу увагу опрацюванню проекту угоди про дії військових формувань Чорноморського флоту РФ, який тимчасово розміщується на території України, у кризових ситуаціях.

У прес-службі нагадали, що проведення чергового засідання Підкомісії з питань функціонування ЧФ РФ та його перебування на території України Українсько-російської міждержавної комісії декілька разів відкладалося на прохання російської сторони.