17 вересня - 10.00. Пленарне засідання ВР Криму.

На пленарному засіданні депутати планують внести зміни до статті 22 Конституції АРК, розглянути проект закону про зміни до Закону України «Про телебачення і радіомовлення», розглянути питання про поліпшення охорони і утримання зелених насаджень в Криму, про схему планування території автономії, про узгодження матеріалів місця розташування об`єктів тощо.