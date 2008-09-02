Круглий стіл «Соціальний діалог про розвиток малого підприємства»

4 вересня - 15.00. Круглий стіл на тему : "Соціальний діалог про розвиток малого підприємства" За участю представників Верховної Ради АРК, Ради міністрів АРК, Кримського республіканського центру зайнятості, Фонду підтримки підприємців АРК, громадської організації "Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму у Криму", Кримського республіканського відділення Фонду соціального захисту інвалідів, Центру жінок-інвалідів "Берегиня", приватних підприємців Криму. На базі ПТУЗ "Учбовий центр державної служби зайнятості АРК" (вул. Крилова, 95).

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