Причиною пожежі у вагоні поїзду Ковель-Сімферополь став спирт

Займання у вагоні поїзду Ковель-Сімферополь 31 серпня сталося через необережність самих пасажирів, повідомляє прес-служба Львівської залізниці.

Згідно з повідомленням, у вагоні №11 на ділянці Клевань-Рівне в результаті необережного поводження військовослужбовця із запальничкою сталося займання розлитого ним спирту. У результаті двоє військових одержали незначні опіки. Пожежі вдалося уникнути завдяки діям бригади поїзду. На станції Рівне порушників передали правоохоронцям.

Пошкоджень вагону не було зафіксовано, поїзд продовжив рух за запланованим маршрутом і зараз здійснює рух за звичайним розкладом.

Постраждалі пасажири дістали кваліфіковану медичну допомогу. Деталі інциденту з`ясовує комісія.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня на під`їзді до станції Рівне в купейному вагоні пасажирського поїзду Ковель-Сімферополь виникла пожежа. Персонал поїзду ліквідував пожежу підручними засобами. Постраждали двоє людей, які госпіталізовані до опікового центру обласної клінічної лікарні. Правоохоронними органами ведеться розслідування.