Автономія є, була і буде - Гриценко
Які можуть бути претензії?
Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що для зміни автономного статусу Криму на обласний немає жодних підстав.
Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО заявив сьогодні в Сімферополі, коментуючи відповідні заклики ряду політичних сил, зокрема всеукраїнського об`єднання «Свобода».
«У нас немає абсолютно жодних передумов (для зміни статусу Криму – УНІАН). Автономна Республіка Крим працює в нормальному, стабільному режимі. Верховна Рада і Рада міністрів Криму, органи місцевої влади не робили рішень, які б суперечили Конституції України. Які можуть бути претензії до органів кримської влади, яка працює і живе в рамках правого поля України?», - сказав А.ГРИЦЕНКО.
«Автономія є, була і буде», - наголосив він, додавши, що автономний статус Криму закріплений, зокрема, Конституцією України.
На пропозицію одного з кримських депутатів прийняти заяву парламенту у зв`язку із закликами ВО «Свобода» А.ГРИЦЕНКО сказав, що не справа Верховної Ради АРК реагувати «на всілякі маргінальні заяви».
Кримський спікер також заявив, що ВО «Свобода» не має підтримки у громадян і заявами - на зразок закликів змінити статус Криму - привертає до себе увагу ЗМІ і намагається зайвий раз про себе нагадати.
«Результати виборів до Верховної Ради України показали, що ця політична партія не користується довірою і авторитетом у українського народу, причому не тільки в Криму, в Донецькій або Харківській області, але й в Західній Україні», - сказав А.ГРИЦЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, 1 вересня голова ВО “Свобода” Олег ТЯГНИБОК заявив, що “Свобода” виступає за зміну автономного статусу Криму на обласний і скасування спеціального статусу міста Севастополя.
О.ТЯГНИБОК вважає, що цей статус було надано неправомірно і подальше існування Кримської автономії і спеціального статусу м. Севастополя може призвести до поглиблення як внутрішньої, так і зовнішньої кризи в Україні.
“Ліквідувавши статус Кримської автономії і спеціальний статус Севастополя, ми позбавимо Кремль можливості застосувати відповідний маневр, який було застосовано в Абхазії і Південній Осетії”, - сказав О.ТЯГНИБОК.