Автономія є, була і буде - Гриценко

Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що для зміни автономного статусу Криму на обласний немає жодних підстав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО заявив сьогодні в Сімферополі, коментуючи відповідні заклики ряду політичних сил, зокрема всеукраїнського об`єднання «Свобода».

«У нас немає абсолютно жодних передумов (для зміни статусу Криму – УНІАН). Автономна Республіка Крим працює в нормальному, стабільному режимі. Верховна Рада і Рада міністрів Криму, органи місцевої влади не робили рішень, які б суперечили Конституції України. Які можуть бути претензії до органів кримської влади, яка працює і живе в рамках правого поля України?», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

«Автономія є, була і буде», - наголосив він, додавши, що автономний статус Криму закріплений, зокрема, Конституцією України.

На пропозицію одного з кримських депутатів прийняти заяву парламенту у зв`язку із закликами ВО «Свобода» А.ГРИЦЕНКО сказав, що не справа Верховної Ради АРК реагувати «на всілякі маргінальні заяви».

Кримський спікер також заявив, що ВО «Свобода» не має підтримки у громадян і заявами - на зразок закликів змінити статус Криму - привертає до себе увагу ЗМІ і намагається зайвий раз про себе нагадати.

«Результати виборів до Верховної Ради України показали, що ця політична партія не користується довірою і авторитетом у українського народу, причому не тільки в Криму, в Донецькій або Харківській області, але й в Західній Україні», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня голова ВО “Свобода” Олег ТЯГНИБОК заявив, що “Свобода” виступає за зміну автономного статусу Криму на обласний і скасування спеціального статусу міста Севастополя.

О.ТЯГНИБОК вважає, що цей статус було надано неправомірно і подальше існування Кримської автономії і спеціального статусу м. Севастополя може призвести до поглиблення як внутрішньої, так і зовнішньої кризи в Україні.

“Ліквідувавши статус Кримської автономії і спеціальний статус Севастополя, ми позбавимо Кремль можливості застосувати відповідний маневр, який було застосовано в Абхазії і Південній Осетії”, - сказав О.ТЯГНИБОК.