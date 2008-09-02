17 вересня кримський парламент збереться на пленарне засідання

17 вересня Верховна Рада Криму збереться на пленарне засідання, під час якого планується розглянути 26 питань.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні президії кримського парламенту.

На пленарному засіданні депутати планують внести зміни до статті 22 Конституції АРК, розглянути проект закону про зміни до Закону України «Про телебачення і радіомовлення», розглянути питання про поліпшення охорони і утримання зелених насаджень в Криму, про схему планування території автономії, про узгодження матеріалів місця розташування об`єктів тощо.

Кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО зазначив, що, можливо, порядок денний засідання буде доповнено.