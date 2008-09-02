Гриценко вважає правильним виключення Богатирьової з ПР

Голова Верховної Ради Криму, член Партії регіонів Анатолій ГРИЦЕНКО вважає правильним виключення секретаря Ради національної безпеки та оборони України Раїси БОГАТИРЬОВОЇ з лав Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Сімферополі.

«Хоч би на якій посаді був урядовець, якщо він перебуває в політичній партії, то він або повинен припинити членство в цій партії та вийти з партії, або повинен чітко провадити політику партії, перебуваюч в органах влади», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

За словами кримського спікера, якщо позиція Р.БОГАТИРЬОВОЇ з певних питань суперечила позиції Партії регіонів, то тоді було «ухвалено правильне рішення».

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня політрада Партії регіонів виключила з лав партії Р.БОГАТИРЬОВУ. Приводом для цього рішення стала заява секретаря РНБО під час візиту до США про те, що позиція лідера партії Віктора ЯНУКОВИЧА про необхідність визнання Україною незалежності Південної Осетії та Абхазії є його особистою думкою, а не позицією Партії регіонів.