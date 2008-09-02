Всеукраїнський зліт юних інспекторів руху пройде в Криму

4 вересня в Міжнародному дитячому центрі «Артек» (Велика Ялта, Крим) відкриється 32-й Всеукраїнський зліт юних інспекторів руху.

Як повідомляє прес-служба МДЦ «Артек», зліт збере переможців регіональних змагань з усіх областей України, а також юних інспекторів руху з Білорусі та Росії.

Конкурсні змагання ”Велоестафета”, ”Юний регулювальник”, ”Знання правил дорожнього руху”, ”Агітбригада” визначать переможців серед юних інспекторів.

Оцінювати учасників буде професійне журі, у складі якого - керівники служб профілактичної роботи ДАІ з різних областей України.

Понад 30 років реалізується державна програма для юних інспекторів руху, яка покликана в доступній ігровій формі навчати правил дорожнього руху підростаюче покоління і роз`яснювати необхідність їх дотримання.

Щороку найталановитіші учасники зльоту, які увійшли до фіналу, приїжджають до МДЦ ”Артек”, щоб узяти участь у фінальних змаганнях, знайти і представити на конкурсних змаганнях нові, переконливіші форми профілактичної роботи з дитячою аудиторією, мета якої – вберегти однолітків від проблемних ситуацій на дорогах.