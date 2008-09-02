В Ялтi роздадуть золоті яблука

8-й Міжнародний фестиваль продюсерського кіно Росії і України «Кіно-Ялта» відкриється сьогодні ввечері в Ялті.

Як передає кореспондент УНІАН, на фестивалі будуть представлені фільми конкурсної і позаконкурсної програм.

У конкурсній програмі - за традицією по 4 фільми від кожної країни. Конкурсні картини оцінюються за номінаціями: «За кращий фільм», «За кращу режисерську роботу», «За краще виконання жіночої ролі», «За краще виконання чоловічої ролі». Переможець в номінації «За кращий фільм» одержить приз «Велике золоте яблуко», переможці в номінаціях «За кращу режисерську роботу», «За краще виконання жіночої ролі» і «За краще виконання чоловічої ролі» - по призу «Золоте яблуко».

Крім цього, організаційний комітет і дирекція фестивалю вручать приз «За вірність професії». Лауреатом призу в нинішньому році стане режисер, актор і сценарист Станіслав ГОВОРУХІН. Раніше цей приз одержала, зокрема, актриса Ада РОГОВЦЕВА.

Гала-покази фільмів позаконкурсної програми пройдуть для широкої аудиторії просто неба на Набережній Ялти.

Під час фестивалю «Кіно-Ялти» також буде представлене «Забуте кіно» - показано кілька фільмів радянського періоду, які могли б претендувати на актуальність і в наші дні. До програми увійшли стрічки: «Кожного вечора об одинадцятій», «Непідсудний» і «Пісні моря».

Завдання кінофестивалю - виявлення і підтримка кращих проектів, розроблених кінопродюсерами України і Росії, підвищення рівня кіновиробництва обох країн і збереження традиційних зв`язків кінематографістів України і Росії.

Кінофестиваль, організатором якого вже декілька років є компанія «Інтерфест» (Москва), проходить за підтримки Міністерства культури Російської Федерації і Ради міністрів АРК, за участю Гільдії продюсерів Росії і Асоціації продюсерів України.

«Кіно-Ялта 2008» завершиться 6 вересня.