Крим та Південна Осетії – це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці

В Автономній Республіці Крим немає передумов до розвитку подій за сценарієм, схожим на південноосетинський, заявив голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Сімферополі.

Кримський спікер зазначив, що ситуація в Криму та Південній Осетії – це, «як кажуть в Одесі, дві великі різниці». «Якісь передумови для того, щоб була якась дестабілізація в Автономній Республіці Крим, відсутні. Я не бачу причин, які можуть сколихнути ситуацію в Криму», - заявив А.ГРИЦЕНКО.

Він також додав, що паралелі між ситуацією в Кримській автономії та в Південній Осетії наводять політики-некримчани. «Просто комусь хочеться, щоб ситуація в Криму вибухнула», - сказав голова парламенту Криму, додавши, що кримчани – «мудрий народ», і не піддаються на провокації.

Коментуючи недавню заяву російського прем`єр-міністра Володимира ПУТІНА про те, що в РФ немає претензій на територію Криму, А.ГРИЦЕНКО заявив, що В.ПУТІН підтвердив «гарячим головам», які намагаються навести паралелі між АРК і «конфліктними точками», що Крим – «територія суверенної держави, яка називається Україна, і будь-які дискусії з цього приводу – зайві».

Нагадаємо, про повторення в Криму конфлікту, схожого на конфлікт у Південній Осетії, заявляли і комуністи, і представники блоку «Наша Україна – Народна самооборона».