Українці вважають агресорами і Грузію, і Росію

Більшість громадян України вважають неправомірним застосування військової сили у Південній Осетії як Грузією, так і Росією. Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова.

Так, лише 10,3% опитаних громадян України вважають правомірним застосування Грузією військової сили в Південній Осетії, тоді як 60,5% − неправомірним.

Застосування Росією військової сили в Грузії вважають правомірним 23,5%, неправомірним − 49,9%.

29,2% опитаних відповіли, що з двох учасників конфлікту агресором, на їхню думку, є Грузія, 24,7% − що Росія, 19,6% вважають агресорами обидві країни, а 3,7% − що жодна з них не є агресором.

Дослідження проводилося з 21 по 29 серпня 2008 року. Було опитано 2009 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та АР Крим за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Українська правда