Ультиматум від Януковича: коаліція повинна визнати, що її немає

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що у разі непереформування коаліції стане актуальним питання проведення дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив в журналістам.

Він наголосив, що більшість, тобто коаліція, повинна визнати, що «її не існує». «Треба переформатувати в парламенті більшість або йти на дострокові вибори», - підкреслив лідер Партії регіонів.

За його словами, «якщо ми не приймаємо рішення про переформатування коаліції, тоді, безумовно, на порядку денному буде стояти питання дострокових виборів».

При цьому В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що дострокові вибори не вирішать політичних проблем і будуть «виснажувати Україну».

За його словами, на сьогодні жодна з політичних сил не хоче проведення дострокових виборів.

Відповідаючи на запитання щодо можливості створення коаліції у складі БЮТ і Партії регіонів, В.ЯНУКОВИЧ сказав: «Нічого нереального не буває», додавши, що «сьогодні такої пропозиції не було ні з боку Партії регіонів, ні з боку інших партій».