Візит корабля США до Севастополя був запланований ще до війни в Грузії

Візит корабля берегової охорони США «Даллас» до Севастополя носив технічний характер і відповідно до угоди між прикордонними відомствами України і США ще спочатку липня цього року, «коли ніякого кавказького конфлікту ще не було».

Про це заявив сьогодні в інтерв`ю Севастопольської державної регіональної телерадіокомпанії перший заступник голови міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН.

«Це практика регулярної співпраці флотів або прикордонних сил, але оскільки візит корабля припав на період після відомих подій на Кавказі, то корабель паралельно виконав доручення зі свого боку – доставив до Батумі гуманітарні вантажі», – сказав В.КАЗАРІН.

За його словами, візит корабля відпочатку був запланований як одноденний і не передбачав офіційних церемоній зустрічей, проводів, протокольних заходів, відвідин органів влади тощо. «Візит мав технічний характер, тому що перед зворотним плаванням до США через Середземне море і Атлантичний океан корабель зайшов заправитися в Україні паливом, поповнив запаси води, пройшов технічне обслуговування і вирушив у зворотний шлях», – зазначив заступник голови міськдержадміністрації.

В.КАЗАРІН також закликав до «витримки і стриманості» в коментарях візиту американського корабля. Він спростував твердження деяких місцевих політиків про те, що, нібито, завдяки їхнім зусиллям «корабель був завчасно вигнаний з Севастополя». «Це неправда, візит спочатку був запланований як одноденний», – наголосив він.

В.КАЗАРІН також спростував поширену деякими ЗМІ інформацію про те, що представники місцевих політичних сил «блокували порт» і не дали морякам відвідати місто і здійснити екскурсії. «Теж неправда: діяльність порту підтримувалася в нормальному режимі, і всі моряки, які побажали познайомитися з містом, здійснили екскурсії», – сказав заступник голови міськдержадміністрації. «Міська адміністрація і Севастополь не мають до цього візиту ніякого стосунку, тому що рішення про цей візит ухвалювалося на рівні керівних органів прикордонних служб Америки й України», – зазначив В.КАЗАРІН.

Як повідомляв УНІАН сторожовий корабель берегової охорони США «Даллас», який 1 вересня, після доставки гуманітарних вантажів до Грузії, прибув до Севастополя з одноденним робочим візитом, сьогодні о 7.45 ранку залишив Севастопольську бухту.