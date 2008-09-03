Суд забрав у підприємця парки в Ялтi

Вищий господарський суд України задовольнив касаційне подання прокуратури Криму і скасував судові рішення, згідно з якими підприємець в рахунок збитків одержав у власність майно Адміністрації парків-пам`ятників садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Місхорський», «Масандрівський», «Лівадійський».

Касаційна інстанція погодилася з доводами прокурора про те, що таке рішення - результат неповного вивчення всіх обставин, які мають значення для правильного вирішення спору.

«Підприємцю поки що рано розпоряджатися розташованим у Лівадії (Ялта) майном Адміністрації парків-пам`ятників садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Місхорський», «Масандрівський», «Лівадійський», - йдеться у повiдомленнi прес-служби прокуратури.