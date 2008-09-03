У Джанкої гроші йдуть не туди

Джанкойською міжрайонною прокуратурою порушено дві кримінальні справи за фактами незаконного виділення з державного бюджету 220 та майже 160 тисяч гривень.

Як йдеться у повiдомленнi прес-служби прокуратури, першу суму у вигляді дотацій на засів озимих культур незаконно одержало сільгосппідприємство, яке, як з`ясували правоохоронці, не має в користуванні земель на території сільради, де за допомогою державних вливань повинні були заколоситися сходи.

Друга сума, 157 тисяч гривень, була витрачена в обхід тендерних процедур. Підробив протокол про проведення конкурсу, батько - голова тендерного комітету, надав права на закупівлю м`яса власної дочці, господині магазина.

Прокуратура кваліфікувала такі дії як зловживання службовим становищем (ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України), а в другому випадку має місце також службове підроблення (ч.2 ст.366 КК).

Ведеться слідство.

Раніше Джанкойською міжрайонною прокуратурою було направлено до суду кримінальну справу за фактом незаконного отримання з держбюджету 200 тисяч гривень на підставі фіктивного звіту про проведення польових робіт.