П`ять сіл Криму залишилися без води

Жителі 5 сіл Сімферопольського і Бахчисарайського районів Криму відключені від водопостачання за борги.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Сімферопольської міськради, з 2 вересня припинено подачу води жителям сіл Перово, Залісся, Каштанове, Партизани, Поштове у зв`язку з хронічними неплатежами за послуги водопостачання й водовідведення комунальними підприємствами відповідних територіальних громад.

Загальний борг становить близько 9,5 млн. грн.

«Вся відповідальність за негативні наслідки, пов`язані з відключенням водопостачання, покладається на керівництво підприємств-боржників, а також керівництво селищних рад населених пунктів, що відключаються від водопостачання», підкреслили в прес-службі міськради.