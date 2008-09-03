28 злодіїв у законі затримали в Криму

10:58, 03 вересня 2008
Крым
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Під приводом святкування дня народження Юри Сумського відбулася сходка... Серед затриманих - громадяни РФ та України...

Співробітники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України затримали в Ялті 28 “злодіїв у законі”, які зібрались на “сходку”.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

За інформацією співрозмовника агентства, серед затриманих громадяни Росії та України, в тому числі відомий в Україні “злодій в законі” на прізвисько Юра Сумськой. Саме під приводом святкування дня народження останнього в Ялті відбулася “сходка” злодіїв.

Як наголосили в ГУБОЗ, у одного із затриманих було вилучено посвідчення “радник з питань економічної безпеки координаційного центру Асоціації ділового співробітництва із Секретаріатом Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України”.

Це посвідчення було підписано особою, яка має високе офіцерське посадове звання.

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