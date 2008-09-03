Казарiн задоволений словами Путіна

6-7 вересня севастопольська делегація візьме участь в урочистостях, присвячених Дню Москви. Про це повідомив на службовій нараді з апаратом Севастопольської міської державної адміністрації перший заступник її голови Володимир КАЗАРІН.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «ми одержали, як і належить, офіційне запрошення на ці свята. Ми візьмемо участь в святкових заходах, і розвиватимемо наші дружні відносини з Москвою». І це, як вважає В.КАЗАРІН, «в черговий раз підкреслює, що керівництво нашого міста і уряд Москви займаються тісною співпрацею на користь розвитку міста і інтересах севастопольців».

При цьому В.КАЗАРІН відзначив, що недавнє інтерв`ю прем`єр-міністра Російської Федерації Володимира ПУТІНА німецькому інформаційному агентству «стало своєрідною відповіддю радикально настроєним політичним силам в Севастополі».

В.КАЗАРІН, зокрема, сказав: «З боку радикальних кіл нашого міста ця заява викликала звинувачення на адресу прем`єр-міністра Росії в зраді національних інтересів Росії. Я думаю, що це своєрідна відповідь політичному середовищу Костянтина ЗАТУЛІНА, вислови якого викликали хворий ажіотаж в якихось політичних колах і цілий ряд такого ж роду коментарів політичними діячами Росії».

В.КАЗАРІН виразив задоволення висловами В.ПУТІНА щодо територіальної приналежності Криму і Севастополя. «Я думаю, інтерв`ю Володимира ПУТІНА охолодить гарячі уми, які вже дуже далеко зайшли в своїх припущеннях у відносинах між Україною і Росією у зв`язку з Кримом і Севастополем. Прем`єр-міністр заявив про відсутність будь-яких територіальних претензій до України, про суворе дотримання державних повноважень і прав України і про те, що проблеми Севастополя не коштують на порядку денному міжнародних взаємин, а навпаки підтвердив строге дотримання з боку Росії всіх досягнутих з Україною домовленостей», сказав він. Перший заступник розділу міста підкреслив, що позиція, висловлена прем`єр-міністром Росії щодо непорушності принципу територіальної цілісності України, є єдино правильною. «Ми розділяємо цю позицію, її завжди висловлював наш президент і вона, я думаю, оздоровлює взаємини і веде до розвитку України і Росії», - підкреслив В.КАЗАРІН.