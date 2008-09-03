Ющенко погрожує розпустити Раду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє розпустити Верховну Раду і оголосити дострокові парламентські вибори, якщо протягом конституційного строку – 30 днів - не буде створено нову коаліцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО повідомив у зверненні до українського народу.

Президент зазначив, що розглядає вчорашні події у парламенті з правової точки зору як формальний початок створення нової парламентської коаліції. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що якщо протягом визначеного Конституцією терміну не буде створено нову коаліцію, він скористається своїм правом розпуску парламенту і оголосить дострокові вибори парламенту.

Як повідомляв УНІАН, БЮТ і Партія регіонів у вівторок, 2 вересня, ухвалили низку законів про перерозподіл влади на користь Кабінету міністрів і ВР.

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК залишив пленарне засідання, мотивувавши це небажанням "розвалювати коаліцію".

У блоці “Наша Україна – Народна Самооборона” такі дії БЮТ назвали зрадою і скликали екстрене засідання фракції, на якому було ухвалено рішення про вихід з коаліції.

Довідка УНІАН. Згідно з Конституцією України, коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України формується протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.

Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 Конституції.

Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України приймається Президентом України після консультацій з головою Верховної Ради України, його заступниками та головами депутатських фракцій у Верховній Раді України.

Повноваження Верховної Ради України, що обрана на позачергових виборах, проведених після дострокового припинення Президентом України повноважень Верховної Ради України попереднього скликання, не можуть бути припинені протягом одного року з дня її обрання.