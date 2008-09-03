У Криму викрито землевпорядника Трудовської сільради

У Криму викрито в.о. голови сільської ради та землевпорядника одного з районів, які вимагали й отримали 17 тис. доларів хабара від місцевого жителя за виділення останньому земельної ділянки площею 0,6 га.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, посадовці також при цьому підробили рішення сесії сільської ради.

Прокуратура Криму iнформує, що на отриманні нетрудових 17 тисяч американських доларів попався землевпорядник Трудовської сільської ради, який вимагав таку суму за видачу, на підставі підробленого рішення сесії сільради, дозволу на складання проекту землевідводу землі в с.Строгоновці.

Підозрюваного було затримано на місці злочину, предмет хабару у нього вилучено. Прокуратурою порушено кримінальну справу за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України. 1 вересня наглядово-слідче відомство клопотало перед судом про обрання для обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, однак Центральний районний суд Сімферополя відмовив в задоволенні подання прокуратури. Наступного дня це рішення було оскаржено - на нього внесено апеляцію.