Справу щодо кримського перевертня в погонах направили до суду

Слідчим відділом прокуратури Криму направлено до суду кримінальну справу щодо співробітника лінійного відділу міліції на станції «Сімферополь».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Криму.

«Кримінальну справу щодо молодшого лейтенанта міліції з числа працівників ЛВМ на станції «Сімферополь» було виділено в окреме провадження, яке в даний час завершено», - відзначили в прокуратурі Криму.

Міліціонерові пред`явлено звинувачення в тому, що він за попередньою змовою з особою, яка нині перебуває в розшуку, незаконно затримав громадянина – колишнього співробітника міліції, доставив у дільницю, де побив і відібрав кошти в розмірі 400 гривень.

Зібрані слідчими прокуратури докази провини міліціонера в скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.364, ч.2 ст.365, ч.3 ст.186 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, перевищення повноважень, пограбування), направлено для розгляду по суті до Залізничного районного суду Сімферополя.

Нагадаємо, 17 березня прокурор Криму Володимир БОЙКО порушив кримінальну справу щодо співробітників лінійного відділу міліції на станції «Сімферополь», які незаконно, нібито за адміністративне правопорушення, затримували приїжджих, били їх і грабували.

У даний час слідство щодо більшості епізодів злочинної діяльності співробітників ЛВМ завершено. 12 фігурантам пред`явлено остаточне звинувачення, і обвинувачені почали ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, як того вимагає ст.218 Кримінально-процесуального кодексу України.