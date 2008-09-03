Над морем пройдуть навчання із застосуванням винищувачів

Льотчиків зберуть на аеродромі Бельбек

Над акваторією Чорного моря пройдуть навчання із застосуванням озброєння винищувачів, повідомив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал армії України Сергій КИРИЧЕНКО. Навчання пройдуть за планом командувача Повітряних Сил Збройних Сил України. "Всі залучені до навчань льотчики будуть зібрані на аеродромі Бельбек, де готуватимуться до навчання по застосуванню ракетної зброї у повітрі", - повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України. Інші подробиці Міністерство оборони України доки не повідомляє.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter