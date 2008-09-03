Бойові стрільби проведуть у Криму

16:48, 03 вересня 2008
Крым
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Місце дії - полігон "Опук"

Наприкінці вересня на кримському полігоні "Опук" планується провести бойові стрільби із застосуванням усіх родів авіації Повітряних Сил, морської та армійської авіації.

Про це повідомив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал армії України Сергій КИРИЧЕНКО.

У вересні навчання "Морський вузол-2008" вступить у свою завершальну – активну – фазу, до якої крім кораблів, морської авіації та військ берегової оборони активно залучатимуться інші види Збройних Сил, говорять у прес-службі Міноборони України.

За словами С.КИРИЧЕНКА, в ході навчання також планується перевірити реальну готовність до виконання завдань за призначенням повітрянодесантних, аеромобільних та артилерійських частин Сухопутних військ, в тому числі, з виходом до районів умовного виконання завдань.

Довідка."Морський вузол – 2008" – масштабне двохступеневе командно-штабне навчання.

Перша - теоретична - фаза цього навчання була проведена у травні поточного року.

У період з 17 по 27 вересня на морських та берегових полігонах ВМС та полігоні "Опук" заплановано провести другу – практичну – фазу "Морського вузла – 2008".

Всього до “Морського вузла – 2008” передбачається залучити до 4 тисяч військовослужбовців, 390 одиниць озброєння та військової техніки, в тому числі, до 23 кораблів та суден, до 60 одиниць бронетанкової техніки, до 30 одиниць артилерійських систем, до 10 вертольотів та до 15 літаків.

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