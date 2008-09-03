700-1000 т мазуту залишилося переробити в Керчі - дані порту

4 вересня очікується приїзд комісії та заступника міністра екології України Дмитра ГУРСЬКОГО, щоб визначити, яка кількість мазуту залишилась в Керченському морському торговельному порту і скільки потрібно коштів для завершення переробки.

Про це повідомляє прес-служба Мінтрансу України.

Нагадаємо, 27 серпня призупинено переробку мазутно-піщаної суміші.

Начальник Керченського порту Олександр КОТОВСЬКИЙ заявив, що «мазуту залишилось близько 700-1000 т». «Джерело забруднення, танкер "Волгонефть-139" росіяни забрали на початку серпня, і мазутно-піщана суміш, що зберігається в порту, ніяк не може зашкодити навколишньому середовищу. Зараз очікується прибуття комісії, і я сподіваюсь, що питання стосовно подальшої роботи з переробки мазуту вирішиться протягом тижня», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада 2007 року під час шторму в Керченській протоці постраждав більш як десяток суден. У протоці опинилися близько 1,2 тисячі тонн мазуту, а також 6,8 тисячі тонн сірки.

Зібрана в Східному Криму й на острові Коса Тузла мазутно-піщану суміш (дані про її кількість відрізняються - одні називають цифру 5,5 тис. тонн, інші - понад 6 тис. тонн) було вивезено в порт Керчі.