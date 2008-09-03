Розпочинаються роботи з відновлення «дачі Лесі Українки»

З 15 вересня на набережній Балаклавській бухти в Севастополі розпочнуться роботи зі створення готельно-туристичного комплексу та відновлення в первинному вигляді чотирьох будинків-пам’яток архітектури, зокрема будинку актриси Соколової, де з 26 серпня по 12 жовтня 1907 року проживала видатна українська поетеса Леся Українка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам виконавчий директор місцевого підприємства «Аквалайн Плюс» Сергій НЕБУТОВ.

За його інформацією, окрім „дачі Лесі Українки” (так здавна у Севастополі називали цей будинок - УНІАН), це також будинок колишнього міського голови, головний корпус і великий флігель, а також будинок лікаря Пітько.

С.НЕБУТОВ додав, що при відновленні будинків будуть використані і деякі елементи будівельних матеріалів, з яких складалися ці будинки. „У нас є фотофіксації усіх елементів, обмірочні креслення усіх архітектурних елементів, і ті елементи, які за своїм якісним станом придатні для подальшої експлуатації, будуть використані; усе інше відновлюватиметься з сучасних будматеріалів”, - сказав він.

За словами С.НЕБУТОВА, вже отримано позитивні експертні висновки на робочий проект реконструкції пам’яток архітектури, виконаний спеціалістами Севастопольської філії Науково-дослідного інституту „Проект-реконстрція”, „і днями ми отримуємо від Державного архітектурного контролю дозвіл на проведення відповідних робіт”. Директор підприємства додав, що згідно рішенню Балаклавської районної державної адміністрації, в літній сезон жодних будівельно-монтажних робіт тут не проводилося. Усі роботи планується здійснити протягом року, сказав він.