Ахметов домовиться з Ющенком повернути Януковича в прем`єри?

Лідер комуністів Криму, народний депутат України (фракція КПУ) Леонід ГРАЧ не виключає, що бізнесмен Рінат АХМЕТОВ і Президент України Віктор ЮЩЕНКО домовляться про те, щоб повернути лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на пост прем`єр-міністра.

Про це говориться в переданому УНІАН коментарі Л.ГРАЧА у зв`язку з останніми політичними подіями в Україні.

Л.ГРАЧ сумнівається, що «олігархічні кола як з боку Партії регіонів, так і з боку БЮТ, домовляться щодо того, кому бути прем`єр-міністром». «Це нерозв`язне для них питання», - відзначив парламентарій.

На його думку, «В.ЯНУКОВИЧ і Р.АХМЕТОВ домовляться з В.ЮЩЕНКОМ про те, щоб знову повернути В.ЯНУКОВИЧА на пост прем`єр-міністра».

Він відзначив, що події перших вересневих днів у Верховній Раді України свідчать, в першу чергу, про те, що «Партія регіонів свої проросійські «відчуття» використовуватиме тільки кон`юнктурно».

Л.ГРАЧ також висловив думку, що нинішній прем`єр Юлія ТИМОШЕНКО «достатньо уміло» використовувала В.ЯНУКОВИЧА в своїх цілях і добилася «оголошення відкритої війни з В.ЮЩЕНКОМ за президентське крісло». За словами депутата, почалася «велика війна, яка може закінчитися політичною і економічною катастрофою».

Він також назвав маловірогідним сценарій оголошення імпічменту Президентові. «Не варто забувати, що у Президента є право вето, Конституційний Суд як інструмент, який працюватиме на нього, ну і, звичайно ж, час», - сказав Л.ГРАЧ.