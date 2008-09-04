«Мамакабо» стартує в Криму

Міжнародний музичний арт-фестіваль «Мамакабо» відкривається сьогодні в смт Коктебель (Феодосійський регіон Криму).

«Мамакабо - унікальний фестиваль живої позитивної сучасної музики, що народжується на стику різних жанрів, - від фолка до рок-н-ролу, від джазу до авторської пісні, від реггей до world music», - відзначають організатори.

«Мамакабо – 2008» відкриється грандіозною карнавальною ходою за участю музикантів фестивалю, акторів клоун-мім театру, духового оркестру, а також глядачів.

Цього року на фестиваль, як очікується, приїдуть Томмі ЕММАНУЕЛЬ (Австралія), Енвер ІЗМАЙЛОВ (Сімферополь), Темур КВІТЕЛАШВІЛІ (Грузія), Максим ЛЕОНІДОВ (Санкт-Петербург), Квартет Івана СМИРНОВА, Сергій МАНУКЯН, «26 ГЕРЦ», Олексій АРХИПОВСЬКИЙ, Олексій РОМАНОВ, Група Дмитра ЧЕТВЕРГОВА (Москва), Тамара СИДОРОВА (Дюсельдорф), Володимир СОЛЯНИК (Київ), Театр живих ляльок Володимира ЗАХАРОВА «2Ку» (Томськ), Тріо «JUKEBOX» (Казань) тощо.

Фестиваль триватиме до 7 вересня.