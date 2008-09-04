У Ющенка вимагають якісну українську в школах Криму

Представництво Президента України в Криму вимагає створити умови для якісного навчання українською мовою в школах автономії.

Як говориться у зверненні Представництва Президента до керівників сфери освіти АРК, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН, в автономії не створено належних умов для навчання державною мовою.

Представництво зазначає, що «Конституція України і Конституція АР Крим гарантують всім громадянам України можливість використання державної мови і вільний розвиток російської мови, інших мов національних меншин». Тобто, зазначають в Представництві, держава має створити в Криму умови «як для мовної інтеграції кримчан в українське суспільство, так і збереження етнічної ідентичності шляхом підтримки мов нацменшин». Проте «для досягнення мовного балансу органи влади автономії зробили недостатньо», наголошують в Представництві глави держави в АРК.

«Органи освіти в Криму так і не створили належних умов для отримання молодими кримчанами освіти державною мовою в школах», - наголошується у зверненні.

Представництво також відзначає, що недавно під час розширеної колегії Міністерства освіти і науки АРК ряд чиновників (зокрема - кримський міністр освіти і науки і деякі посадовці парламенту автономії) «фактично закликали педагогів бойкотувати виконання наказів міністра освіти і науки України, які нібито не відповідають законодавству». «Протидія чиниться наказам, що створюють умови для кращого оволодіння державною мовою», - зазначає Представництво Президента в автономії.

У зв`язку з ситуацією, що склалася, Представництво закликає «поставити інтереси молоді на перший план», «відкинути політиканство» і «пригадати про виконавчу дисципліну».

Також Представництво Президента України в Криму вимагає «зробити навчання українською мовою в кримських школах якісним, дійсно ефективним і таким, що дозволить кримським випускникам демонструвати високу конкурентоспроможність на ринку праці і освітніх послуг України».