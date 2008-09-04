Турист потонув у морі в шторм

09:48, 04 вересня 2008
Крым
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Поляки подорожували Україною

В Азовському морі потонув громадянин Польщі – житель міста Краків, 1958 року народження.

Як мовиться в повідомленні прес-служби Головного управління МНС України в Криму, чоловік подорожував Україною разом з групою польських туристів (всього 47 чоловік).

Незважаючи на попереджувальні знаки про заборону купання і штормове попередження (шторм 3-4 бали і низова течія) декілька туристів пішли купатися. Пізніше було виявлено, що немає одного чоловіка із складу групи. Його знайшли в морі.

Польська туристка - лікар за фахом - повідомила, що вона протягом 40 хвилин надавала йому на березі медичну допомогу, але всі спроби врятувати людину виявилися марними.

Чоловік страждав епілепсією. Причина смерті встановлюється.

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