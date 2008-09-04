Дворічний хлопчик загинув у колодязі

У кримському селищі Приморське, упавши в колодязь, загинула дворічна дитина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України Криму, хлопчик був на відпочинку в Криму разом з батьками – жителями Москви.

Залишившись без нагляду, дитина, яка гралася у дворі приватного будинку, відштовхнула лист заліза, яким було накрито колодязь завглибшки 7 м, і впала туди.

Згодом батьки знайшли сина в колодязі. Батько за допомогою мотузки спустився в колодязь і витягнув дитину. Прибулі медики констатували смерть хлопчика.

Розслідування здійснює Феодосійський міський відділ міліції.